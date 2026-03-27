Поліція Словаччини розслідує справу про державну зраду Фіцо через рішення щодо України

Поліція Словаччини повідомила про початок розслідування у справі проти прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо, якого опозиція звинувачує у державній зраді за припинення аварійного постачання електроенергії до України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Правоохоронці повідомили, що розслідування перебуває на початкових етапах.

"На цьому етапі перевіряється зміст заяви та відповідність викладених фактів обставинам злочину", – повідомила поліція.

Йдеться про заяву щодо підозр чинного прем'єра у держзраді, подану лідером ліберальної партії "Свобода і солідарність" (SAS) Браніславом Грьолінгом. За його словами, до неї приєдналося понад 13 тисяч осіб.

На думку опозиції, своїм рішенням зупинити постачання аварійної електроенергії Україні Фіцо відкриває новий фронт проти України на боці Владіміра Путіна. Мовляв, це рішення Фіцо може мати гуманітарні наслідки та водночас негативно вплинути на позиції Словаччини за кордоном.

Окрім державної зради, це заява також стосується підозр Фіцо у зловживанні владою, нелюдяності, порушенні обов'язків щодо управління чужим майном або теракті.

Наприкінці лютого SAS подала у прокуратуру заяву про скоєння злочину через рішення прем’єра Роберта Фіцо зупинити аварійне постачання електроенергії Україні.

23 лютого Фіцо заявив, що доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні, оскільки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" не відновилось.

Водночас в НЕК "Укренерго" заявили, що припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України.