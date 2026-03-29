Фицо угрожает Еврокомиссии блокировкой санкций из-за "Дружбы"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Европейской комиссии заблокировать 20-й пакет санкций, если она не окажет давление на Украину с целью возобновления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание ta3.

В видеообращении Фицо подверг жесткой критике Европейскую комиссию и украинского президента Владимира Зеленского из-за ситуации вокруг нефтепровода "Дружба", которую словацкий премьер назвал "умышленным нарушением" интересов Братиславы.

Премьер-министр раскритиковал ЕК за "двойные стандарты", поскольку, по его мнению, она ставит интересы Украины выше интересов государств-членов ЕС.

Он отметил, что Словакии из Брюсселя пришло "письмо с угрозами" за меры по защите внутреннего рынка топлива, тогда как Украине якобы приходят "письма, полные любви и понимания". В этом контексте глава правительства пригрозил заблокировать принятие 20-го пакета санкций против России и пересмотреть свою позицию относительно вступления Украины в ЕС.

"Европейская комиссия не сделала ничего, чтобы заставить украинского президента что-то сделать… Если Еврокомиссия намерена и в дальнейшем вести себя таким образом и ставить интересы Украины выше интересов Словакии, ей следует забыть о поддержке 20-го пакета санкций против Российской Федерации или о нашей готовности содействовать быстрому вступлению Украины в ЕС", – заявил Фицо.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил возможность того, что в будущем он присоединится к блокированию кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины. Его принятию, как и утверждению 20-го пакета санкций против России, мешает позиция Венгрии.

Напомним, 23 февраля Фицо заявил, что поручил остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, поскольку поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" не возобновились.

В марте полиция Словакии начала расследование по делу против премьер-министра страны Роберта Фицо, которого оппозиция обвиняет в государственной измене за прекращение аварийных поставок электроэнергии в Украину.