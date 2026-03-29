У Німеччині ультраправа "АдН" зрівнялася з блоком Мерца в новому опитуванні

Керівний блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца та ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") зрівнялися в опитуванні громадської думки з результатом у 26% підтримки.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Insa для Bild.

Зазначається, що підтримка ультраправої "АдН" зросла на один відсотковий пункт, порівняно з результатами минулого тижня.

Соціал-демократична партія Німеччини втратила один процентний пункт, опустившись до 14%.

Усі інші партії зберегли свої результати попереднього тижня: "Зелені" отримали 12 відсотків, "Ліві" – 11.

На початку місяця ХДС/ХСС вперше з вересня випередив ультраправу "Альтернативу для Німеччини", набравши 26% в опитуванні Insa.

ЗМІ писали, що німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") поволі дистанціюється від президента США Дональда Трампа та його руху MAGA на тлі негативної реакції німців на війну в Ірані та наближення земельних виборів.

Політсила впевнено лідирує в опитуваннях перед земельними виборами в Саксонії та в Мекленбурзі–Передній Померанії, регіонах, де скептицизм щодо американського військового втручання є сильнішим, ніж в інших землях.