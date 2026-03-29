В Германии ультраправая "АдГ" сравнялась с блоком Мерца в новом опросе

Правящий блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца и ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") сравнялись в опросе общественного мнения с результатом в 26% поддержки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Insa для Bild.

Отмечается, что поддержка ультраправой "АдН" выросла на один процентный пункт по сравнению с результатами прошлой недели.

Социал-демократическая партия Германии потеряла один процентный пункт, опустившись до 14%.

Все остальные партии сохранили свои результаты предыдущей недели: "Зеленые" получили 12 процентов, "Левые" – 11.

В начале месяца ХДС/ХСС впервые с сентября обогнал ультраправую "Альтернативу для Германии", набрав 26% в опросе Insa.

СМИ писали, что немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдН") постепенно дистанцируется от президента США Дональда Трампа и его движения MAGA на фоне негативной реакции немцев на войну в Иране и приближение земельных выборов.

Политическая сила уверенно лидирует в опросах перед земельными выборами в Саксонии и в Мекленбурге–Передней Померании, регионах, где скептицизм в отношении американского военного вмешательства сильнее, чем в других землях.