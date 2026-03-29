Італія викликала посла Ізраїлю через недопуск патріарха до Храму Гробу Господнього

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні викликав посла Ізраїлю в Римі через те, що ізраїльська поліція не допустила латинського патріарха Єрусалиму кардинала П'єрбаттісту Піцабаллу відзначити Вербну неділю в Храмі Гробу Господнього.

Про це, як пише "Європейська правда", Таяні написав в мережі X.

Як передає ANSA, кардинала П'єрбаттісту Піцабаллу та ченця Франческо Іельпо зупинила ізраїльська поліція, коли вони йшли до храму Гробу Господнього, щоб провести месу до Вербної неділі.

Правоохоронці заявили, що всі святі місця в Старому місті Єрусалима, включаючи ті, що є священними для християн, мусульман та євреїв, були закриті для вірян з початку операції США та Ізраїлю проти Ірану, особливо ті, що не мають бомбосховищ. Та додали, що відхилили запит Патріархату про проведення меси.

Латинський патріархат раніше оголосив про скасування традиційної процесії Вербної неділі, яка зазвичай проходить від Оливкової гори до Єрусалиму. Однак там переконані, що заборона не включала недопуск Піцабалли до храму.

Міністр закордонних справ Італії назвав дії поліції "неприйнятними".

"Ізраїльська поліція вперше відмовила лідерам католицької церкви у можливості відправляти месу Вербної неділі в одному з найсвятіших місць для мільйонів вірян у всьому світі. Я негайно доручив нашому послу в Ізраїлі висловити протест уряду в Тель-Авіві та підтвердити позицію Італії щодо захисту свободи віросповідання за будь-яких обставин та в будь-який час", – написав Таяні.

Рішення не пускати Латинського патріарха до Храму Гробу Господнього засудив і президент Франції. Емманюель Макрон в мережі X висловив підтримку латинському патріарху Єрусалима та християнам, яким не дозволили відслужити месу Вербної неділі.

Нагадаємо, в лютому перед початком операції США проти Ірану Німеччина оновила рекомендації щодо мандрівок до Ізраїлю, де тепер радять найближчим часом утриматись від поїздок, зокрема і до Єрусалиму.

Тоді Держдеп США дозволив виїхати другорядним співробітникам посольства в Ізраїлі через безпекові ризики.