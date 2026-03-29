Италия вызвала посла Израиля в связи с недопуском патриарха в Храм Гроба Господня

Министр иностранных дел Антонио Таяни вызвал посла Израиля в Риме из-за того, что израильская полиция не допустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттиста Пицабаллу отметить Вербное воскресенье в Храме Гроба Господня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Таяни написал в сети X.

Как передает ANSA, кардинала Пьербаттиста Пицабаллу и монаха Франческо Иельпо остановила израильская полиция, когда они шли к храму Гроба Господня, чтобы провести мессу в Вербное воскресенье.

Правоохранители заявили, что все святые места в Старом городе Иерусалима, включая те, которые являются священными для христиан, мусульман и евреев, были закрыты для верующих с начала операции США и Израиля против Ирана, особенно те, которые не имеют бомбоубежищ. И добавили, что отклонили запрос Патриархата о проведении мессы.

Латинский патриархат ранее объявил об отмене традиционной процессии Вербного воскресенья, которая обычно проходит от Елеонской горы до Иерусалима. Однако там убеждены, что запрет не включал недопуск Пицабалли в храм.

Министр иностранных дел Италии назвал действия полиции "неприемлемыми".

"Израильская полиция впервые отказала лидерам католической церкви в возможности отслужить мессу в Вербное воскресенье в одном из самых святых мест для миллионов верующих во всем мире. Я немедленно поручил нашему послу в Израиле выразить протест правительству в Тель-Авиве и подтвердить позицию Италии относительно защиты свободы вероисповедания при любых обстоятельствах и в любое время", – написал Таяни.

Решение не пускать Латинского патриарха в Храм Гроба Господня осудил и президент Франции. Эммануэль Макрон в сети X выразил поддержку латинскому патриарху Иерусалима и христианам, которым не позволили отслужить мессу в Вербное воскресенье.

Напомним, в феврале перед началом операции США против Ирана Германия обновила рекомендации по поездкам в Израиль, где теперь советуют в ближайшее время воздержаться от поездок, в том числе и в Иерусалим.

Тогда Госдеп США разрешил выехать второстепенным сотрудникам посольства в Израиле из-за рисков для безопасности.