Німеччина радить своїм громадянам утриматись від поїздок до Ізраїлю

Німеччина оновила рекомендації щодо мандрівок до Ізраїлю, де тепер радять ближчим часом утриматись від поїздок.

Про це повідомляє Spigel, пише "Європейська правда".

В оновленій версії рекомендацій щодо подорожей до Ізраїлю МЗС Німеччини "наполегливо не радить" мандрівки до Ізраїлю та східної частини Єрусалиму.

Раніше така рекомендація стосувалась лише районів на півночі Ізраїлю та довкола сектору Гази.

У рекомендації також наголошують, що ситуація у регіоні дедалі більш напружена і безпекова ситуація може погіршитись дуже швидко.

Як відомо, останніми днями наростають ознаки того, що в адміністрації Трампа близькі до рішення про військову операцію проти Ірану, у якій ймовірно братиме участь і Ізраїль.

27 лютого стало відомо, що Держдеп США дозволив виїхати другорядним співробітникам посольства в Ізраїлі через безпекові ризики; ті, хто не залишається, отримали розпорядження їхати вже у п’ятницю.

Раніше США евакуювали другорядних співробітників посольства у Лівані.

Британія відкликає співробітників посольства в Ірані.

ЗМІ дізнались, що адмірал американських Військово-морських сил Бред Купер, який керує військами на Близькому Сході як глава Центрального командування США, представив Трампу варіанти дій проти Ірану.