США евакуюють другорядних співробітників посольства в Ізраїлі
Держдеп США оголосив про початок евакуації другорядних співробітників посольства в Ізраїлі через безпекові ризики.
Про це повідомляє Axios, пише "Європейська правда".
У п’ятницю 27 лютого Державний департамент оголосив про початок евакуації другорядних співробітників посольства в Ізраїлі та членів їхніх родин.
Посол Майк Хакабі надіслав колегам листа, де йдеться, що ті, хто вважає за краще їхати, мають зробити це у п’ятницю.
В цілому ж посольство продовжить роботу, посол, багато дипломатів та американських співробітників залишаються в Ізраїлі.
Анонс може бути ще однією ознакою того, що адміністрація Трампа наблизилася до рішення про збройну операцію проти Ірану спільно з Ізраїлем.
Раніше цього тижня США евакуювали другорядних співробітників посольства у Лівані: на території цієї країни діє підтримуване Іраном угруповання "Хезболла", тож у разі війни можуть поновитись бойові дії між "Хезболлою" та Ізраїлем.
Норвегія відкликала частину своїх військових в Іраку.
У стратегічній промові 26 лютого Трамп сказав, що хотів би вирішити суперечку з Іраном дипломатичним шляхом.
Водночас ЗМІ дізнались, що адмірал американських Військово-морських сил Бред Купер, який керує військами на Близькому Сході як глава Центрального командування США, представив Трампу варіанти дій проти Ірану.
Непрямі перемовини США та Ірану 26 лютого у Женеві закінчились без домовленостей.