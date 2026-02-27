США евакуюють другорядних співробітників посольства в Ізраїлі

Держдеп США оголосив про початок евакуації другорядних співробітників посольства в Ізраїлі через безпекові ризики.

Про це повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

У п’ятницю 27 лютого Державний департамент оголосив про початок евакуації другорядних співробітників посольства в Ізраїлі та членів їхніх родин.

Посол Майк Хакабі надіслав колегам листа, де йдеться, що ті, хто вважає за краще їхати, мають зробити це у п’ятницю.

В цілому ж посольство продовжить роботу, посол, багато дипломатів та американських співробітників залишаються в Ізраїлі.

Анонс може бути ще однією ознакою того, що адміністрація Трампа наблизилася до рішення про збройну операцію проти Ірану спільно з Ізраїлем.

Раніше цього тижня США евакуювали другорядних співробітників посольства у Лівані: на території цієї країни діє підтримуване Іраном угруповання "Хезболла", тож у разі війни можуть поновитись бойові дії між "Хезболлою" та Ізраїлем.

Норвегія відкликала частину своїх військових в Іраку.

У стратегічній промові 26 лютого Трамп сказав, що хотів би вирішити суперечку з Іраном дипломатичним шляхом.

Водночас ЗМІ дізнались, що адмірал американських Військово-морських сил Бред Купер, який керує військами на Близькому Сході як глава Центрального командування США, представив Трампу варіанти дій проти Ірану.

Непрямі перемовини США та Ірану 26 лютого у Женеві закінчились без домовленостей.