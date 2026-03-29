Уряд Румунії розгляне способи знизити ціни на пальне на тлі енергокризи

Уряд Румунії, у понеділок, 30 березня, проведе нараду, на якій обговорюватимуться варіанти дій для зниження цін на пальне в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Міністр енергетики Богдан Іван заявив, що він вніс дві пропозиції: зниження ПДВ або пропорційне зниження акцизного збору на пальне.

"Це являє собою або зниження ПДВ, яке наразі застосовується в кількох європейських країнах, але в Румунії це все ще є варіантом, і два – пропорційне зниження акцизного збору, з надзвичайно чітким механізмом", – пояснив міністр.

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан оголосив, що до кінця понеділка уряд запровадить новий пакет заходів для зниження цін на пальне, найімовірніше, шляхом зниження акцизного збору.

Таким чином, Міністерство фінансів готує екстрену постанову про запровадження динамічного механізму акцизного збору на пальне, що пом'якшить зростання цін на заправках у контексті енергетичної кризи.

Як повідомляли напередодні, Франція виділить 70 мільйонів євро на субсидування цін на пальне для фермерів, логістичних компаній та рибалок з 1 квітня до кінця місяця.

Цього тижня парламент Норвегії схвалив тимчасове зниження податків на пальне та окремого податку за користування дорогами.

А в Польщі знизили ПДВ та акциз на пальне.