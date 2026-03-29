Правительство Румынии рассмотрит способы снижения цен на топливо на фоне энергетического кризиса

Правительство Румынии в понедельник, 30 марта, проведет совещание, на котором будут обсуждаться варианты мер по снижению цен на топливо в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Министр энергетики Богдан Иван заявил, что он внес два предложения: снижение НДС или пропорциональное снижение акцизного сбора на топливо.

"Это представляет собой либо снижение НДС, которое в настоящее время применяется в нескольких европейских странах, но в Румынии это все еще является вариантом, и второе – пропорциональное снижение акцизного сбора с чрезвычайно четким механизмом", – объяснил министр.

Премьер-министр Румынии Илие Боложан объявил, что до конца понедельника правительство введет новый пакет мер по снижению цен на топливо, скорее всего, путем снижения акцизного сбора.

Таким образом, Министерство финансов готовит экстренное постановление о введении динамического механизма акцизного сбора на топливо, что смягчит рост цен на заправках в контексте энергетического кризиса.

Как сообщалось накануне, Франция выделит 70 миллионов евро на субсидирование цен на топливо для фермеров, логистических компаний и рыбаков с 1 апреля до конца месяца.

На этой неделе парламент Норвегии одобрил временное снижение налогов на топливо и отдельного налога за пользование дорогами.

А в Польше снизили НДС и акциз на топливо.