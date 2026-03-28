Франція виділить 70 млн євро на субсидії на пальне для окремих груп

Французький уряд виділить 70 мільйонів євро на субсидування цін на пальне для фермерів, логістичних компаній та рибалок з 1 квітня до кінця місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У п’ятницю ввечері міністр економіки та фінансів Ролан Лескюр презентував план на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії, спричиненого війною на Близькому Сході.

"Ми розробили заходи на національному рівні, які є поступовими, цілеспрямованими, секторальними та обмеженими квітнем", – заявив міністр журналістам.

За його словами, головне завдання – підтримати економічне зростання, гарантуючи при цьому ефективне використання кожного євро з державних коштів.

Франція скасує всі акцизи на дизельне паливо для сільськогосподарських машин, яке зараз коштує фермерам 3,86 євро за гектолітр. Цей захід обійдеться приблизно в 14 млн євро.

Уряд також виділить 50 млн євро на субсидії в розмірі 0,20 євро за літр для вантажівок, що експлуатуються малими логістичними компаніями, які найбільше постраждали від високих цін. Рибальські судна також отримають компенсацію в розмірі 0,20 євро за літр на загальну суму 5 млн євро.

Уряду не доведеться вносити зміни до закону про бюджет на 2026 рік, оскільки кошти на ці заходи будуть виділені з існуючих бюджетних асигнувань міністерств.

Лескюр наголосив, що нинішня криза не порівнянна з тією, що була у 2022 році.

