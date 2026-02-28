Франція, Німеччина й Британія закликали Іран шукати рішення за шляхом переговорів

Франція, Німеччина та Британія вийшли зі спільною заявою, у якій засудили удари Ірану по країнах Перської затоки у відповідь на атаку США й Ізраїлю та заклали Тегеран шукати вихід із ситуації за столом переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву оприлюднили 28 лютого.

Країни зазначають, що послідовно закликали владу Ірану зупинити ядерну програму, обмежити програму розробки балістичних ракет, утриматися від дестабілізаційної діяльності у регіоні та на їхній власній території, а також припинити репресії проти іранців.

"Ми не брали участі у цих ударах, але на тісному зв’язку з нашими міжнародними партнерами, включно зі США, Ізраїлем і партнерами у регіоні. Ми підкреслюємо відданість регіональній стабільності та необхідності захищати цивільних", – йдеться у заяві.

"Ми найрішучіше засуджуємо удари Ірану по країнах регіону. Іран має утриматися від невибіркових ударів. Закликаємо до відновлення переговорів та закликаємо керівництво Ірану шукати рішення шляхом переговорів. Зрештою, іранці мають отримати можливість визначати своє майбутнє", – додають Париж, Берлін і Лондон.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.