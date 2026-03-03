Уиткофф: Иран угрожал разработкой ядерных бомб во время переговоров

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров представители Ирана похвастались возможностью создать 11 ядерных бомб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Уиткофф заявил в эфире Fox News.

Спецпредставитель Трампа отметил, что иранские переговорщики сразу отклонили предложение США остановить обогащение урана на 10 лет. Вашингтон также предложил Тегерану бесплатные поставки ядерного топлива для гражданских нужд. В ответ на это иранцы начали рассказывать о своих ядерных возможностях.

"На первой встрече оба иранские переговорщики прямо, без стеснения, сказали нам, что они контролируют 460 килограммов 60-процентного урана и знают, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб, и это было началом их переговорной позиции", – заявил Уиткофф.

По его словам, иранцы гордились тем, что избежали всех видов протоколов надзора, чтобы достичь такого результата.

"Они изготавливают собственные центрифуги для обогащения этого материала. Поэтому их почти невозможно остановить. У них есть безграничный запас этого материала", – сказал спецпредставитель.

Напомним, что до начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Вашингтон и Тегеран провели несколько раундов переговоров в попытке достичь соглашения по ядерной программе.

Некоторые источники издания Axios предполагают, что переговоры были способом отвлечь внимание Ирана от военного наращивания США в регионе. Другие источники утверждают, что переговоры были искренними, но потерпели неудачу.

После начала военных действий на Ближнем Востоке Германия, Франция и Великобритания заставили Иран искать выход из ситуации за столом переговоров.