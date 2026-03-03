Греция задержала подозреваемого в шпионаже за военной базой США

Греческие правоохранители сообщили о задержании 36-летнего гражданина Грузии, подозреваемого в шпионаже за военно-морской базой США на острове Крит.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Kathimerini.

По данным правоохранителей, мужчина прибыл из Германии 3 февраля и останавливался в отеле вблизи залива Суда.

В этом месте на Крите расположены военные объекты Греции, США и НАТО, а недавно там зафиксировали американский атомный авианосец "Джеральд Р. Форд", который останавливался там перед отплытием на Ближний Восток.

С 10 февраля гражданин Грузии проживал в отеле напротив военно-морской базы, а 16 февраля даже хотел сменить отель, чтобы иметь лучший вид на военный объект.

Источник в греческой разведке сообщил, что на телефоне подозреваемого были найдены фотографии американского авианосца.

Мужчина был задержан в аэропорту Афин по информации разведывательной службы страны. Сейчас власти Греции расследуют его возможные связи с Ираном.

В июне греческая полиция арестовала еще одного мужчину по подозрению в шпионаже. Тот также несколько дней останавливался в отеле возле военно-морской базы США на западе Крита. Правоохранители устанавливают возможную связь между двумя случаями.

Напомним, в понедельник Греция объявила, что отправляет два фрегата и два истребителя F-16 на Кипр в связи с угрозой безопасности вокруг средиземноморского острова.

Это произошло после того, как Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.