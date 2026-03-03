Трамп: запаси зброї США не такі, як хотілося б, бо Байден віддав все Зеленському

У понеділок ввечері американський президент Дональд Трамп похвалив рівень запасів боєприпасів США, хоча й зазначив, що кількість запасів все ж не відповідає його очікуванням.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Глава Білого дому спершу заявив, що запаси боєприпасів США середнього та вище середнього рівня ніколи не були вищими та кращими.

"Як мені сьогодні повідомили, ми маємо практично необмежений запас цієї зброї. Використовуючи лише ці запаси (які кращі за найкращу зброю інших країн!), війни можна вести "вічно" і дуже успішно", – заявив Трамп.

Проте він додав, що цей запас зброї все одно "не відповідає нашим очікуванням". За його словами, багато додаткової зброї високого класу зберігається для США у віддалених країнах. Водночас він скористався нагодою покритикувати свого попередника за постачання зброї Україні.

"Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддавши все Ф.Т. Барнуму (Зеленському!) з України – на сотні мільярдів доларів – і, хоча він віддав так багато надзвичайно дорогої зброї (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався її замінити", – заявив Трамп. Фінеас Тейлор Барнум, якого згадує Трамп, був американським бізнесменом, шоуменом і політиком, його життя і діяльність припадають на ХІХ століття.

"На щастя, я відновив військові сили під час свого першого терміну і продовжую це робити. Сполучені Штати мають запаси і готові до великої перемоги!!!", – написав Трамп.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та інші представники Пентагону попереджали перед початком військової операції США про потенційне навантаження, яке велика операція в Ірані може спричинити для військовослужбовців та ресурсів, розгорнутих у регіоні.

Також вони попереджали про те, як тривала військова кампанія може вплинути на запаси зброї США, особливо зброї, що використовується для підтримки Ізраїлю та України, як раніше повідомили CNN джерела.

Пост Трампа з'явився після того, як він сказав CNN, що "велика хвиля" американських атак на Іран ще попереду. Оскільки і американські, і іранські офіційні особи сигналізують про тривалий конфлікт, також залишається незрозумілим, як довго арабські держави зможуть підтримувати свою протиповітряну оборону, перш ніж її ресурси вичерпаються.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Глава Пентагону Піт Гегсет раніше заявив, що не США розпочали цю війну, але саме вони покладуть їй край.