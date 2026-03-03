Трамп: запасы оружия США не такие, как хотелось бы, потому что Байден отдал все Зеленскому

В понедельник вечером американский президент Дональд Трамп похвалил уровень запасов боеприпасов США, хотя и отметил, что количество запасов все же не соответствует его ожиданиям.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Глава Белого дома сначала заявил, что запасы боеприпасов США среднего и выше среднего уровня никогда не были выше и лучше.

"Как мне сегодня сообщили, у нас есть практически неограниченный запас этого оружия. Используя только эти запасы (которые лучше лучшего оружия других стран!), войны можно вести „вечно" и очень успешно", – заявил Трамп.

Однако он добавил, что этот запас оружия все равно "не соответствует нашим ожиданиям". По его словам, много дополнительного оружия высокого класса хранится для США в отдаленных странах. В то же время он воспользовался случаем, чтобы раскритиковать своего предшественника за поставки оружия Украине.

"Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдав все Ф.Т. Барнуму (Зеленскому!) из Украины – на сотни миллиардов долларов – и, хотя он отдал так много чрезвычайно дорогого оружия (БЕСПЛАТНО!), он не позаботился его заменить", – заявил Трамп. Финеас Тейлор Барнум, которого упоминает Трамп, был американским бизнесменом, шоуменом и политиком, его жизнь и деятельность приходятся на XIX век.

"К счастью, я восстановил военные силы во время своего первого срока и продолжаю это делать. Соединенные Штаты имеют запасы и готовы к великой победе!!!", – написал Трамп.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие представители Пентагона предупреждали перед началом военной операции США о потенциальной нагрузке, которую крупная операция в Иране может вызвать для военнослужащих и ресурсов, развернутых в регионе, а также о том, как длительная военная кампания может повлиять на запасы оружия США, особенно оружия, используемого для поддержки Израиля и Украины, как ранее сообщили CNN источники.

Пост Трампа появился после того, как он сказал CNN, что "большая волна" американских атак на Иран еще впереди. Поскольку и американские, и иранские официальные лица сигнализируют о длительном конфликте, также остается неясным, как долго арабские государства смогут поддерживать свою противовоздушную оборону, прежде чем ее ресурсы иссякнут.

Как известно, утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что не США начали эту войну, но именно они положат ей конец.