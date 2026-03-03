Финляндия перестанет признавать российские паспорта без биометрических данных

Финляндия решила не принимать российские паспорта без биометрических данных, нововведение вступит в силу с июня.

Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии, передает "Европейская правда".

Исключения будут сделаны для лиц моложе 18 лет, а также для владельцев небиометрических паспортов, которым Финляндия уже выдала вид на жительство до 1 июня 2026 года.

Кроме того, такой документ может быть принят в исключительных обстоятельствах от лица, подающего заявление на получение разрешения на въезд или находящегося в стране по особой причине.

Цель нововведения заключается в том, чтобы обеспечить максимальную надежность паспортов, принимаемых Финляндией.

Под небиометрическими паспортами подразумеваются документы старого образца, не содержащие чип с биометрическими идентификационными данными. В России такие паспорта выдаются на пять лет и они в ходу наряду с документами нового поколения.

Ранее аналогичные решения были приняты в других странах ЕС, и в МИД Финляндии заявили тогда, что следят за ситуацией.

Напомним, в начале сентября 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. На его основе Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС ввести более жесткий подход к выдаче шенгенских виз россиянам.

С тех пор страны, граничащие с Россией, такие как страны Балтии, а также Финляндия, Чехия и Польша, запретили въезд российским туристам вообще.

Венгрия стала одной из немногих стран ЕС, которые отказались выполнять решение Совета Евросоюза о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ.