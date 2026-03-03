Путин в беседе с Орбаном похвалил его за политику в отношении Украины

Кремль заявил, что правитель РФ Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан провели телефонный разговор.

Сообщение об этом размещено на сайте Кремля, передает "Европейская правда".

Первой темой разговора Орбана и Путина назвали "резкое обострение ситуации вокруг Ирана" и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка.

Далее, согласно сообщению, Орбан и Путин обменялись мнениями относительно Украины.

"Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, как и в целом стремление проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также поднимались вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в вооруженные силы Украины и попавших в российский плен.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о вызове посла Украины из-за "насильственной охоты" за венграми для мобилизации.

Как сообщала "Европейская правда", в ЕС планировали одобрить 20-й пакет санкций к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения. Однако Венгрия заблокировала это решение, а также помешала выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита.