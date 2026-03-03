ЗМІ: країни ЄС висловлюють скепсис щодо швидкого вступу України

Намагання України пришвидшити процес вступу до Європейського Союзу в рамках будь-якої мирної угоди зустрічаються з опором з боку урядів ЄС, які не хочуть відкривати скриньку Пандори з проблемами, які, як вони побоюються, може спричинити швидкий вступ.

Про це стало відомо агентству Reuters, яке поспілкувалося з вісьмома європейськими дипломатами та посадовцями, передає "Європейська правда".

Уряди країн ЄС, включаючи таких важковаговиків, як Франція та Німеччина, приватно висловили скептицизм щодо обговорюваної реформи процесу вступу, яка скоротила б шлях України до членства, зазначають дипломати. Багато хто з них вказав на занепокоєння столиць ЄС щодо цієї ідеї.

Серед їхніх побоювань – те, що Україна та інші країни не будуть продовжувати реформи, такі як боротьба з корупцією, якщо їм вже буде надано членство в ЄС.

Віцепрем'єр-міністр України і головний переговірник з ЄС Тарас Качка сказав Reuters, що Київ готовий врахувати занепокоєння членів ЄС. Він запропонував такі запобіжні заходи, як система моніторингу для перевірки дотримання Києвом демократичних стандартів та перехідний період перед отриманням сільськогосподарських субсидій ЄС.

Однак він зазначив, що політична прихильність до дати вступу буде важливою. "Це необхідно для мирного процесу, для встановлення тривалого і справедливого миру в Європі", – сказав він.

Поточний процес вступу до Євросоюзу зазвичай є довгим і бюрократичним, навіть у простих випадках, і передбачає роки детальних переговорів та правових реформ для досягнення демократичних та економічних стандартів ЄС.

За словами дипломатів, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала реформувати цей процес за закритими дверима.

Замість того, щоб спочатку провести всі необхідні реформи, країна могла б приєднатися до ЄС після виконання деяких мінімальних вимог, але з обмеженим доступом до фондів ЄС і процесу прийняття рішень, доки вона не виконає всі критерії членства.

Це могло б полегшити швидке приєднання України та інших країн, таких як Молдова, Чорногорія та Албанія, хоча мета Зеленського щодо 1 січня 2027 року все одно залишається нереалістичною, не в останню чергу через те, що всі 27 нинішніх членів ЄС мають ратифікувати будь-яке приєднання.

Качка припустив, що Україна може принаймні підписати договір про приєднання до ЄС наступного року, навіть якщо ратифікація та інші кроки можуть зайняти більше часу.

Але аналітики та дипломати не бачать великого інтересу до таких сміливих кроків, включаючи запропоновану фон дер Ляєн реформу, відому як "зворотне розширення", оскільки вона повністю змінює процес, дозволяючи країні приєднатися до ЄС до того, як вона виконає всі поточні критерії.

"Концепція зворотного розширення мертва. Також немає підтримки для визначення конкретної дати вступу", – сказав один із дипломатів ЄС.

Західноєвропейський посадовець зазначив: "Україна просто не готова і має поширену корупцію".

Як повідомляла "Європейська правда", 2 березня президент України Володимир Зеленський наголосив, що Євросоюз має надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, якщо дійсно хоче бачити її у своєму складі – у відповідь на заяву очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка напередодні назвала встановлення конкретної дати вступу України до ЄС є неможливим.

В інтерв'ю "Європейській правді" єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що рішення щодо можливого швидкого вступу України в ЄС ухвалюватимуть країни-члени.