СМИ: страны ЕС выражают скептицизм по поводу быстрого вступления Украины

Попытки Украины ускорить процесс вступления в Европейский Союз в рамках любого мирного соглашения встречают сопротивление со стороны правительств ЕС, которые не хотят открывать ящик Пандоры с проблемами, которые, как они опасаются, может вызвать быстрое вступление.

Об этом стало известно агентству Reuters, которое пообщалось с восемью европейскими дипломатами и чиновниками, передает "Европейская правда".

Правительства стран ЕС, включая таких тяжеловесов, как Франция и Германия, в частном порядке выразили скептицизм по поводу обсуждаемой реформы процесса вступления, которая сократила бы путь Украины к членству, отмечают дипломаты. Многие из них указали на обеспокоенность столиц ЕС по поводу этой идеи.

Среди их опасений – то, что Украина и другие страны не будут продолжать реформы, такие как борьба с коррупцией, если им уже будет предоставлено членство в ЕС.

Вице-премьер-министр Украины и главный переговорщик с ЕС Тарас Качка сказал Reuters, что Киев готов учесть обеспокоенность членов ЕС. Он предложил такие меры предосторожности, как система мониторинга для проверки соблюдения Киевом демократических стандартов и переходный период перед получением сельскохозяйственных субсидий ЕС.

Однако он отметил, что политическая приверженность дате вступления будет важна. "Это необходимо для мирного процесса, для установления длительного и справедливого мира в Европе", – сказал он.

Текущий процесс вступления в Евросоюз обычно является долгим и бюрократическим, даже в простых случаях, и предполагает годы детальных переговоров и правовых реформ для достижения демократических и экономических стандартов ЕС.

По словам дипломатов, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила реформировать этот процесс за закрытыми дверями.

Вместо того, чтобы сначала провести все необходимые реформы, страна могла бы присоединиться к ЕС после выполнения некоторых минимальных требований, но с ограниченным доступом к фондам ЕС и процессу принятия решений, пока она не выполнит все критерии членства.

Это могло бы облегчить быстрое присоединение Украины и других стран, таких как Молдова, Черногория и Албания, хотя цель Зеленского по 1 января 2027 года все равно остается нереалистичной, не в последнюю очередь из-за того, что все 27 нынешних членов ЕС должны ратифицировать любое присоединение.

Качка предположил, что Украина может по крайней мере подписать договор о присоединении к ЕС в следующем году, даже если ратификация и другие шаги могут занять больше времени.

Но аналитики и дипломаты не видят большого интереса к таким смелым шагам, включая предложенную фон дер Ляйен реформу, известную как "обратное расширение", поскольку она полностью меняет процесс, позволяя стране присоединиться к ЕС до того, как она выполнит все текущие критерии.

"Концепция обратного расширения мертва. Также нет поддержки для определения конкретной даты вступления", – сказал один из дипломатов ЕС.

Западноевропейский чиновник отметил: "Украина просто не готова и имеет распространенную коррупцию".

Как сообщала "Европейская правда", 2 марта президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Евросоюз должен предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, если действительно хочет видеть ее в своем составе – в ответ на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая накануне назвала установление конкретной даты вступления Украины в ЕС невозможным.

В интервью "Европейской правде" еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что решение о возможном скором вступлении Украины в ЕС будут принимать страны-члены.