Опрос: партия премьера Британии опустилась на третье место, ее обошли даже "Зеленые"

В Британии ультраправые и Партия зеленых потеснили правящую Лейбористскую партию Кира Стармера в опросе, что углубит недовольство лидерством британского премьер-министра.

Об этом свидетельствует опрос YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Партия зеленых набрала 21% поддержки. Они заняли второе место после партии Reform UK Найджела Фараджа, которую поддерживают 23%.

Лейбористская партия Стармера сейчас идет нога в ногу с правоцентристскими консерваторами, занимая совместное третье место с 16% поддержки.

Это самый высокий результат, который "Зеленые" когда-либо получали в опросах YouGov, и впервые партия заняла второе место.

Четверть (25%) опрошенных, которые поддержали Лейбористскую партию на всеобщих выборах 2024 года, заявили, что теперь поддержат "Зеленых". Треть (37%) заявили, что продолжат поддерживать правящую партию.

Опрос 2073 взрослых в Британии, проведенный в воскресенье и понедельник, состоялся всего через несколько дней после того, как "Зеленые" выиграли у Лейбористской партии избирательный округ Хиртон и Дентон в Большом Манчестере.

Исследование показало, что Партия зеленых, численность членов которой резко возросла после того, как в сентябре прошлого года ее лидером стал Зак Полански, является самой популярной политической партией среди всех возрастных категорий до 50 лет. Почти половина (49%) респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и чуть более четверти (27%) респондентов в возрасте от 25 до 29 лет заявили, что поддержат эту партию.

Для Лейбористской партии наступили нелегкие времена в том числе и после скандала с "файлами Эпштейна", когда выяснилось, что отношения между экс-послом Британии в США Питером Мендельсоном и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном были более тесными, чем было известно публично, а также что Мендельсон делился информацией с финансистом в 2009 году, когда был министром в правительстве тогдашнего премьера Гордона Брауна.

Сам Стармер извинился за назначение Мендельсона послом в США. Впрочем, премьерство Стармера оказалось под угрозой на фоне скандала.

