Зеленський призначив посла у Грузії, якого не було з 2022 року

Президент України Володимир Зеленський призначив послом у Грузії дипломата Михайла Бродовича – ця посада була вакантною з 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", указ про призначення опублікували на сайті Офісу президента.

"Призначити Бродовича Михайла Франковича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії", – йдеться в указі від 26 січня.

Михайло Бродович працює у структурі МЗС з 90-х років. У 2015-2022 роках він був послом України у Словенії.

Нагадаємо, Україна вже майже чотири роки не має посла у Грузії.

У березні 2022 року президент України Володимир Зеленський відкликав із Грузії посла Ігоря Долгова, а в червні звільнив його.

Прем’єр Грузії заявив, що не бачить причин змінювати позицію країни у тих питаннях, через які Україна відкликала свого посла, і це Київ мав би переглянути свою думку.

У вересні 2024 року Україна відкликала тимчасового повіреного у справах України в Грузії Михайла Харишина, в МЗС пояснили це "комплексом причин".