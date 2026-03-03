Трамп заявил, что Иран теперь хочет переговоров, но уже "слишком поздно"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы хочет переговоров, но теперь для этого "слишком поздно".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

В коротком посте из нескольких строк Трамп заявил, что сейчас не видит смысла вести переговоры с Ираном.

"Их ПВО, воздушных сил, флота и руководства больше нет. Они хотят говорить. Я сказал: "Слишком поздно!" – написал президент США, не приводя деталей, когда и от кого в Тегеране поступали такие запросы.

Впрочем, еще в воскресенье – после первого дня ударов по Ирану и гибели верховного лидера Али Хаменеи – Трамп говорил, что новое руководство страны хочет с ним поговорить и что он планирует это сделать.

В понедельник Трамп не стал категорически исключать возможность введения американских военных непосредственно на территорию Ирана.

По состоянию на 3 марта известно о гибели в результате операции шести американских военных.