Втрати США у війні з Іраном зросли до 6 військових

Центральне командування США повідомило про загибель ще двох американських військовослужбовців під час операції проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", командування повідомило в мережі X.

Зазначається, що американські війська виявили останки двох раніше зниклих безвісти військовослужбовців. Вони загинули у будівлі, яку Іран уразив під час першої хвилі атак по об’єктах США на Близькому Сході.

Імена загиблих публічно не розголошуються ще добу після повідомлення найближчих родичів.

Таким чином втрати США в операції проти Ірану зросли до 6 військових загиблими.

Нагадаємо, у понеділок стало відомо про загибель четвертого американського солдата.

Президент США Дональд Трамп попередив, що слід очікувати нових жертв, після того, як оголосив про загибель перших трьох американських військовослужбовців.

Також американський президент заявив, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

