FT: послу ЄС не дозволили оглянути пошкодження на нафтопроводі "Дружба"

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова через офіс українського президента запросила дозвіл оглянути пошкоджений трубопровід "Дружба" або направити інших дипломатів ЄС, однак отримала відмову.

Про це виданню Financial Times розповіли джерела, інформує "Європейська правда".

Як зазначили співрозмовники видання, прохання Матернової було відхилено з міркувань безпеки.

У публікації йдеться, що зараз дружньо налаштовані до України країни ЄС і Єврокомісія просять Київ дозволити оглянути пошкоджений нафтопровід.

Деякі джерела розповідають, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта під час свого візиту до Києва 24 лютого спеціально попросили керівництво України надати доступ до трубопроводу "Дружба", щоб незалежно оцінити збитки, але отримали відмову.

Один топ-дипломат ЄС заявив, що Київ забив "автогол", давши Угорщині привід заблокувати кредит.

"Ми не можемо сказати, чи є збитки чи ні. Є дуже прості способи задокументувати це і показати, що вони наполегливо працюють над усуненням збитків. Вони цього не зробили", – сказав він.

Своєю чергою наближений до президента Володимира Зеленського український високопосадовець відкинув припущення про те, що Київ тягне час, заявивши, що технічні фахівці української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" надали європейським колегам докази того, що трубопровід "Дружба" був серйозно пошкоджений.

Генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив FT, що в результаті російського удару в резервуарі, в якому зберігалося 75 тисяч кубометрів нафти, виникла пожежа, "яку гасили 10 днів".

"Були пошкоджені численні елементи обладнання, силові кабелі, трансформатори і система виявлення витоків, що відповідає за герметичність трубопроводу", – сказав він.

За словами Корецького, удар викликав пожежу в найбільшому нафтовому резервуарі в Європі, "діаметр якого дорівнює розміру футбольного поля".

З огляду на масштаб збитків "повна оцінка займе час і буде представлена найближчим часом", додав він.

Українська державна компанія "УкрТрансНафта" заявила, що "проводяться аварійно-відновлювальні роботи", але безперервні атаки Росії ускладнюють безпечну експлуатацію.

Український посадовець зазначив, що для відновлення поставок буде потрібно відправити ремонтні бригади в потенційно небезпечні райони і перенаправити обмежені ресурси.

"Чому ми повинні ремонтувати трубопровід – в умовах війни і без перемир'я – який доставляє нафту з Росії друзям Росії?" – запитав він.

Володимир Зеленський раніше дорікнув лідерам Угорщини й Словаччини за те, що вони суто прагматично комунікують з Україною стосовно проблеми з нафтопроводом "Дружба" після російських ударів, не бажаючи визнати, чого Україні коштує цей транзит та ремонт нафтопроводу.

Водночас глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що відсутність транспортування нафти трубопроводом "Дружба" є замахом на Угорщину, який чинить президент Володимир Зеленський.