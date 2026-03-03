FT: послу ЕС не разрешили осмотреть повреждения на нефтепроводе "Дружба"

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова через офис украинского президента запросила разрешение осмотреть поврежденный трубопровод "Дружба" или направить других дипломатов ЕС, однако получила отказ.

Об этом изданию Financial Times рассказали источники, информирует "Европейская правда".

Как отметили собеседники издания, просьба Матерновой была отклонена из соображений безопасности.

В публикации говорится, что сейчас дружественно настроенные к Украине страны ЕС и Еврокомиссия просят Киев разрешить осмотреть поврежденный нефтепровод.

Некоторые источники рассказывают, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта во время своего визита в Киев 24 февраля специально попросили руководство Украины предоставить доступ к трубопроводу "Дружба", чтобы независимо оценить ущерб, но получили отказ.

Один высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что Киев забил "автогол", дав Венгрии повод заблокировать кредит.

"Мы не можем сказать, есть ли ущерб или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что они упорно работают над устранением ущерба. Они этого не сделали", – сказал он.

В свою очередь приближенный к президенту Владимиру Зеленскому украинский чиновник отверг предположение о том, что Киев тянет время, заявив, что технические специалисты украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" предоставили европейским коллегам доказательства того, что трубопровод "Дружба" был серьезно поврежден.

Генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий сообщил FT, что в результате российского удара в резервуаре, в котором хранилось 75 тысяч кубометров нефти, возник пожар, "который тушили 10 дней".

"Были повреждены многочисленные элементы оборудования, силовые кабели, трансформаторы и система обнаружения утечек, отвечающая за герметичность трубопровода", – сказал он.

По словам Корецкого, удар вызвал пожар в крупнейшем нефтяном резервуаре в Европе, "диаметр которого равен размеру футбольного поля".

Учитывая масштаб ущерба, "полная оценка займет время и будет представлена в ближайшее время", добавил он.

Украинская государственная компания "УкрТрансНафта" заявила, что "проводятся аварийно-восстановительные работы", но непрерывные атаки России затрудняют безопасную эксплуатацию.

Украинский чиновник отметил, что для возобновления поставок потребуется отправить ремонтные бригады в потенциально опасные районы и перенаправить ограниченные ресурсы.

"Почему мы должны ремонтировать трубопровод – в условиях войны и без перемирия – который доставляет нефть из России друзьям России?" – спросил он.

Владимир Зеленский ранее упрекнул лидеров Венгрии и Словакии за то, что они исключительно прагматично коммуницируют с Украиной по проблеме с нефтепроводом "Дружба" после российских ударов, не желая признать, чего Украине стоит этот транзит и ремонт нефтепровода.

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отсутствие транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба" является покушением на Венгрию, которое совершает президент Владимир Зеленский.