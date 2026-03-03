США закрывают посольства в Саудовской Аравии и Кувейте, которые атаковали БпЛА

Соединенные Штаты объявили о закрытии своих посольств в Саудовской Аравии и Кувейте – после того, как оба попали под удары иранских БПЛА.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Посольство США в Эр-Рияде в Саудовской Аравии закрылось во вторник – после ударов двух иранских беспилотников.

Посольство США в Кувейте закрылось "до дальнейших уведомлений", а Госдеп приказал второстепенным сотрудникам покинуть страну. В понедельник журналисты получили видео, где видны клубы дыма рядом с посольством. Анонимный источник сообщил CNN, что посольство попало под удар и в воскресенье, и в понедельник.

Также Госдеп США призвал американцев выезжать из 14 стран Ближнего Востока – Ирана, Ирака, Бахрейна, Египта, Израиля, Ливана, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Йемена, Сирии.

Президент США Дональд Трамп 2 марта заявил, что американские военные "разбивают Иран вдребезги", но "большая волна" атак еще впереди.

3 марта он сказал, что для переговоров с Ираном "уже слишком поздно".

По состоянию на 3 марта известно о гибели в результате операции шести американских военных.