Президент Литви про кризу на Близькому Сході: зростання цін на нафту вигідне РФ

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що зростання цін на нафту через загострення конфлікту на Близькому Сході вигідне Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Науседи наводить LRT.

Литовський президент вказав, що з огляду на кризу на Близькому Сході ціни на нафту вже ростуть.

"Зростання цін на нафту, поки цей конфлікт триває, дуже ймовірне", – додав Науседа.

За його словами, значно вищі ціни на нафту призведуть до зростання цін на паливо.

"Це побічний аспект цієї кризи, який, на жаль, давайте визнаємо, вигідний Росії. Держава, яка живе не за рахунок експорту високих технологій, а просто за рахунок експорту своїх природних ресурсів, зацікавлена в тому, щоб ціни на нафту і газ на світовому ринку були якомога вищими", – сказав президент.

Він також заявив про необхідність "з посмішкою ставитися до спроб Росії або її сателітів сприяти збільшенню пропозиції нафти, щоб ці ціни знизилися або (ринок. – Ред.) стабілізувався", – додав він.

Повідомляли, що на 5 березня Європейська комісія скликає засідання енергетичної цільової групи для обговорення динаміки цін на нафту, з урахуванням ситуації в Ірані та на Близькому Сході.

Раніше стало відомо, що 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель.

Також європейські ф’ючерси на газ подорожчали на 50% після атаки Ірану на Катар.

Експерти зауважують, що через військові дії в Ірані та на Близькому Сході енергетичні ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв постачань нафти через Ормузьку протоку, через яку зазвичай щодня транспортується близько п'ятої частини світової нафти та скрапленого природного газу.