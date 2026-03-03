Президент Литвы о кризисе на Ближнем Востоке: рост цен на нефть выгоден РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что рост цен на нефть из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке выгоден России.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Науседы приводит LRT.

Литовский президент указал, что учитывая кризис на Ближнем Востоке, цены на нефть уже растут.

"Рост цен на нефть, пока этот конфликт продолжается, очень вероятен", – добавил Науседа.

По его словам, значительно более высокие цены на нефть приведут к росту цен на топливо.

"Это побочный аспект этого кризиса, который, к сожалению, давайте признаем, выгоден России. Государство, которое живет не за счет экспорта высоких технологий, а просто за счет экспорта своих природных ресурсов, заинтересовано в том, чтобы цены на нефть и газ на мировом рынке были как можно выше", – сказал президент.

Он также заявил о необходимости "с улыбкой относиться к попыткам России или ее сателлитов способствовать увеличению предложения нефти, чтобы эти цены снизились или (рынок. – Ред.) стабилизировался", – добавил он.

Сообщалось, что на 5 марта Европейская комиссия созывает заседание энергетической целевой группы для обсуждения динамики цен на нефть, с учетом ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что 2 марта на открытии торгов цена на нефть марки Brent подскочила на 13% до уровня более 82 долларов за баррель.

Также европейские фьючерсы на газ подорожали на 50% после атаки Ирана на Катар.

Эксперты отмечают, что из-за военных действий в Иране и на Ближнем Востоке энергетические рынки готовятся к длительной волатильности и постоянным перебоям поставок нефти через Ормузский пролив, через который обычно ежедневно транспортируется около пятой части мировой нефти и сжиженного природного газа.