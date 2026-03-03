Испания не ожидает никаких последствий для себя из-за недопуска США к своим авиабазам

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что не получал от США никаких запросов на использование авиабаз в Роте и Мороне для ударов по Ирану и не ожидает "никаких последствий" в связи с позицией правительства, которое отказывается предоставлять доступ к ним для военных операций.

Заявление Альбареса приводит EFE, сообщает "Европейская правда".

Глава испанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эти базы "находятся под суверенитетом Испании", поэтому в позиции правительства нет ничего "необычного и странного".

По его словам, он не разговаривал с представителями американской администрации и никаких "жалоб" не поступало.

Альбарес подчеркнул, что приверженность Испании евроатлантической безопасности "не вызывает никаких сомнений", напомнив о присутствии испанских войск в Ливане, Ираке и странах Балтии.

Комментируя критику со стороны министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в адрес премьер-министра Педро Санчеса, Альбарес назвал его подход "абсурдным и смешным" и охарактеризовал испанскую внешнюю политику, которая отстаивает одни и те же принципы в Украине, Газе, Венесуэле, Гренландии и Иране, как "последовательную".

По его мнению, эти комментарии "дискредитируют сами себя", поскольку Испания всегда отстаивает мир, глобальную стабильность, международное право и принципы устава ООН.

В понедельник стало известно, что Испания не позволила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать британские военные базы для уничтожения иранских ракетных складов и пусковых установок.