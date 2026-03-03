Нідерланди у вівторок повернуть з Близького Сходу 83 своїх громадян

Близько 80 громадян Нідерландів, що застрягли в країнах Близького Сходу через бойові дії, мають у вівторок повернутися рейсом з Оману.

Як повідомляє NOS, пише "Європейська правда", про це сказав міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен.

Берендсен під час сесії питань у Палаті представників повідомив, що 3 березня з Оману мають повернутися у Нідерланди рейсом KLM щонайменш 83 громадян.

Він зазначив, що організація рейсів з інших точок у регіоні залишається викликом через безпекову ситуацію.

Міністр додав, що дипломатичні місії Нідерландів на Близькому Сході розсилають громадянам інструкції з можливими варіантами виїзду. Раніше в МЗС попросили нідерландських громадян, які застрягли на Близькому Сході, повідомляти про себе через контактну форму.

Італія 3 березня також анонсувала серію рейсів з Оману й Абу-Дабі, якими до Рима й Мілана зможуть повернутись кілька сотень італійців.

Британія також готує евакуацію тисяч своїх громадян з Близького Сходу.

Як відомо, через неочікувані масштаби бойових дій з початком війни США та Ізраїлю проти Ірану, що охопили фактично увесь регіон, в країнах Близького Сходу застрягли сотні тисяч іноземців.