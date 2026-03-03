Нидерланды во вторник вернут с Ближнего Востока 83 своих граждан

Около 80 граждан Нидерландов, застрявших в странах Ближнего Востока из-за боевых действий, должны во вторник вернуться рейсом из Омана.

Как сообщает NOS, пишет "Европейская правда", об этом сказал министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен.

Берендсен во время сессии вопросов в Палате представителей сообщил, что 3 марта из Омана должны вернуться в Нидерланды рейсом KLM по меньшей мере 83 граждан.

Он отметил, что организация рейсов из других точек в регионе остается вызовом из-за ситуации с безопасностью.

Министр добавил, что дипломатические миссии Нидерландов на Ближнем Востоке рассылают гражданам инструкции с возможными вариантами выезда. Ранее в МИД попросили нидерландских граждан, которые застряли на Ближнем Востоке, сообщать о себе через контактную форму.

Италия 3 марта также анонсировала серию рейсов из Омана и Абу-Даби, которыми в Рим и Милан смогут вернуться несколько сотен итальянцев.

Великобритания также готовит эвакуацию тысяч своих граждан с Ближнего Востока.

Как известно, из-за неожиданных масштабов боевых действий с началом войны США и Израиля против Ирана, охвативших фактически весь регион, в странах Ближнего Востока застряли сотни тысяч иностранцев.