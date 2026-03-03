Бельгія залучить військово-транспортний літак для евакуації своїх громадян з Близького Сходу

Бельгія готується залучити військово-транспортний літак для евакуації частини своїх громадян, які застрягли у країнах Близького Сходу через війну.

Про це повідомляє VRT, пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Максим Прево зазначив, що до фактичного початку таких рейсів може минути щонайменш кілька днів, оскільки йдеться про численні безпекові та логістичні виклики.

"Я розумію розгубленість і поспіх наших співвітчизників, але ситуація надзвичайно складна. Наші служби роблять усе, що можна зробити", – зазначив він.

У країнах Близького Сходу застрягли приблизно 26 тисяч бельгійських громадян, з яких 2500 – туристи. Більшість з них застрягли у Катарі й Дубаї, де аеропорти зовсім не працюють через загрозу іранських ударів.

Прево зазначив, що урядові зусилля будуть зосереджені на евакуації передусім туристів, а у цій групі, як обговорюють, пріоритетною категорією будуть родини з дітьми.

"Ми просто не маємо фактичних спроможностей для вивезення тисяч людей за кілька днів", – наголосив він.

Міністр закликав бельгійців самостійно шукати можливі варіанти виїзду, які ще залишаються.

Як відомо, через неочікувані масштаби бойових дій з початком війни США та Ізраїлю проти Ірану, що охопили фактично увесь регіон, в країнах Близького Сходу застрягли сотні тисяч іноземців.

Італія 3 березня анонсувала серію рейсів з Оману й Абу-Дабі, якими до Рима й Мілана зможуть повернутись кілька сотень італійців.

Нідерланди у вівторок повернуть з Близького Сходу 83 своїх громадян.