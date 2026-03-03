Бельгия привлечет военно-транспортный самолет для эвакуации своих граждан с Ближнего Востока

Бельгия готовится привлечь военно-транспортный самолет для эвакуации части своих граждан, которые застряли в странах Ближнего Востока из-за войны.

Об этом сообщает VRT, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Максим Прево отметил, что до фактического начала таких рейсов может пройти как минимум несколько дней, поскольку речь идет о многочисленных вызовах в вопросах логистики и безопасности.

"Я понимаю растерянность и нетерпение наших соотечественников, но ситуация чрезвычайно сложная. Наши службы делают все, что можно сделать", – отметил он.

В странах Ближнего Востока застряли примерно 26 тысяч бельгийских граждан, из которых 2500 – туристы. Большинство из них застряли в Катаре и Дубае, где аэропорты совсем не работают из-за угрозы иранских ударов.

Прево отметил, что правительственные усилия будут сосредоточены на эвакуации прежде всего туристов, а в этой группе, как обсуждают, приоритетной категорией будут семьи с детьми.

"Мы просто не имеем фактических возможностей для вывоза тысяч людей за несколько дней", – подчеркнул он.

Министр призвал бельгийцев самостоятельно искать возможные варианты выезда, которые еще остаются.

Как известно, из-за неожиданных масштабов боевых действий с началом войны США и Израиля против Ирана, охвативших фактически весь регион, в странах Ближнего Востока застряли сотни тысяч иностранцев.

Италия 3 марта анонсировала серию рейсов из Омана и Абу-Даби, которыми в Рим и Милан смогут вернуться несколько сотен итальянцев.

Нидерланды во вторник вернут с Ближнего Востока 83 своих граждан.