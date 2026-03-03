Трамп: нові удари були спрямовані на групу лідерів Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що нові американські удари були націлені на іншу групу іранських лідерів.

Про це американський президент сказав журналістам в Овальному кабінеті, його цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

Трамп також висловив впевненість, що вплив нових ударів по Ірану, судячи з усього, був "досить істотним".

"Сьогодні було завдано ще один удар по новому керівництву, і, схоже, він був досить істотним. То вони отримують дуже сильні удари", – зазначив він.

Трамп не уточнив, хто з іранського керівництва став ціллю удару і скільки людей загинуло в результаті атаки.

Атака відбулася після того, як, за словами офіційних осіб, перша серія ракетних ударів минулих вихідних вбила 49 іранських посадовців, включаючи аятолу Алі Хаменеї.

Крім того, Трамп заявив, що "найгірший" сценарій для Ірану буде, якщо "владу перейме хтось, хто буде таким же поганим, як і попередник".

"Це може статися. Ми не хочемо, щоб це сталося. Ми хотіли б бачити там когось, хто поверне владу народу, і подивимося, що буде далі", – сказав він.

Серед кандидатів, яких адміністрація розглядала на посаду лідера, деякі вже померли, розповів президент, додавши, що "дуже скоро ми нікого не будемо знати".

За даними ЗМІ, Ізраїль завдав удару по зібранню, на якому хотіли обрати нового верховного лідера Ірану.

У понеділок Трамп не став категорично виключати можливість введення американських військових безпосередньо на територію Ірану.