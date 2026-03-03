Трамп: новые удары были направлены на группу лидеров Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что новые американские удары были нацелены на другую группу иранских лидеров.

Об этом американский президент сказал журналистам в Овальном кабинете, его цитирует CNN, сообщает "Европейская правда".

Трамп также выразил уверенность, что влияние новых ударов по Ирану, судя по всему, было "достаточно существенным".

"Сегодня был нанесен еще один удар по новому руководству, и, похоже, он был достаточно существенным. Так что они получают очень сильные удары", – отметил он.

Трамп не уточнил, кто из иранского руководства стал целью удара и сколько людей погибло в результате атаки.

Атака произошла после того, как, по словам официальных лиц, первая серия ракетных ударов в минувшие выходные убила 49 иранских чиновников, включая аятоллу Али Хаменеи.

Кроме того, Трамп заявил, что "худший" сценарий для Ирана будет, если "власть перейдет к кому-то, кто будет таким же плохим, как и предшественник".

"Это может произойти. Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы хотели бы видеть там кого-то, кто вернет власть народу, и посмотрим, что будет дальше", – сказал он.

Среди кандидатов, которых администрация рассматривала на пост лидера, некоторые уже умерли, рассказал президент, добавив, что "очень скоро мы никого не будем знать".

По данным СМИ, Израиль нанес удар по собранию, на котором хотели избрать нового верховного лидера Ирана.

В понедельник Трамп не стал категорически исключать возможность ввода американских военных непосредственно на территорию Ирана.