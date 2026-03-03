Испания отреагировала на угрозы Трампа о прекращении торговли

В правительстве Испании в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа прекратить "всю торговлю" призвали его уважать отношения между странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении испанского правительства, которое приводит El Pais.

В заявлении отмечается, что Испания является "ключевым членом НАТО" и "экспортно сильным государством ЕС".

"Испания выполняет свои обязательства... она является надежным торговым партнером для 195 стран мира, в том числе для США... Если американская администрация хочет пересмотреть эти отношения, она должна делать это с уважением к автономии частных компаний, международному праву и двусторонним соглашениям между Европейским союзом и США", – заявило испанское правительство.

Кроме того, Испания все еще надеется, что эта угроза, как и предыдущие угрозы президента США по поводу тарифов, в конечном итоге не будет реализована.

Ранее Трамп заявил, что хочет "прекратить всю торговлю с Испанией" на фоне ее несогласия с американской военной операцией против Ирана.

Это произошло на фоне того, как Испания отказала США в доступе к авиабазам на своей территории для "всего, что не предусмотрено договором и не выходит за пределы Устава ООН".

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявлял, что не получал от США никаких запросов на использование авиабаз в Роте и Мороне для ударов по Ирану и не ожидает "никаких последствий" в связи с позицией правительства, которое отказывается предоставлять доступ к ним для военных операций.