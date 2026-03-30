Трамп утверждает, что Иран согласился на большинство условий возможного перемирия

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран согласился с "большинством" из 15 пунктов списка требований, который США передали через Пакистан с целью прекращения войны.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, его цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

У Трампа спросили, отреагировал ли Иран на американские 15 пунктов относительно потенциального перемирия.

"Они согласились с большинством пунктов. Почему бы им этого не делать? Они соглашаются с нами относительно плана. Мы попросили о 15 вещах, и в основном мы будем просить еще о нескольких других вещах", – сказал американский президент.

Трамп также заявил, что Иран якобы предоставил США нефть, чтобы "доказать, что они серьезны". По его словам, когда он на прошлой неделе говорил о том, что Иран сделает США "подарок", то имел в виду "10 огромных судов с нефтью".

"А сегодня они сделали нам еще один подарок. Они предоставили нам 20 судов с нефтью, отправка которых начнется завтра. У нас проходят очень плодотворные встречи, как прямые, так и опосредованные, и я считаю, что мы достигаем значительного прогресса во многих важных вопросах", – добавил Трамп.

Отметим, Трамп также заявил, что хотел бы "захватить нефть в Иране" по образцу сценария в Венесуэле.

Стоит напомнить, что ряд иранских СМИ публиковали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иранне примет "15 пунктов" Трампа и пока настроен сам определять, когда и на каких условиях завершать войну.

Также СМИ писали, что Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 тысяч дополнительных военных на Ближний Восток, чтобы предоставить Трампу больше военных возможностей, а также, что Министерство обороны США готовится к возможному проведению нескольких недель наземных операций в Иране, которые могут включать рейды спецназа и пехоты.