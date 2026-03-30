Президент США Дональд Трамп впевнений, що в Ірані вже відбулася "зміна режиму", а люди, з якими США "мають справу", на його думку, "дуже професійні".

Про це він сказав у інтерв’ю Financial Times, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що в Ірані вже відбулася "зміна режиму" після того, як на початку війни та під час наступних ударів було вбито багаторічного верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї та багатьох інших посадовців.

"Люди, з якими ми маємо справу, – це зовсім інша група людей... [Вони] дуже професійні", – вважає американський президент.

Трамп також повторив, що Моджтаба Хаменеї, син Хаменеї та новий верховний лідер Ірану, може бути або мертвим, або важко пораненим.

"Син або мертвий, або в дуже поганому стані. Ми взагалі нічого про нього не чули. Він зник", – додав він.

Раніше Трамп стверджував, що американська сторона хотіла б вести переговори з Іраном, але "нам немає з ким".

У цьому ж інтерв’ю американський президент заявив, що хотів би "захопити нафту в Ірані" за зразком сценарію у Венесуелі.

Окрім цього, він стверджує, що Іран погодився на "більшість" із 15 пунктів списку вимог, який США передали через Пакистан з метою припинення війни.