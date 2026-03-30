Президент США Дональд Трамп уверен, что в Иране уже произошла "смена режима", а люди, с которыми США "имеют дело", по его мнению, "очень профессиональны".

Об этом он сказал в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что в Иране уже произошла "смена режима" после того, как в начале войны и во время последующих ударов были убиты многолетний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и многие другие чиновники.

"Люди, с которыми мы имеем дело, – это совсем другая группа людей... [Они] очень профессиональны", – считает американский президент.

Трамп также повторил, что Моджтаба Хаменеи, сын Хаменеи и новый верховный лидер Ирана, может быть либо мертв, либо тяжело ранен.

"Сын либо мертв, либо в очень плохом состоянии. Мы вообще ничего о нем не слышали. Он исчез", – добавил он.

Ранее Трамп утверждал, что американская сторона хотела бы вести переговоры с Ираном, но "нам не с кем".

В этом же интервью американский президент заявил, что хотел бы "захватить нефть в Иране" по образцу сценария в Венесуэле.

Кроме того, он утверждает, что Иран согласился на "большинство" из 15 пунктов списка требований, который США передали через Пакистан с целью прекращения войны.