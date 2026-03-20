Трамп: ми хочемо вести переговори з Іраном, але нам немає з ким

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона хотіла б вести переговори з Іраном, але "нам немає з ким".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить The Guardian.

Після свого звичного переліку іранських об'єктів, знищених американськими військовими – військово-морських сил, військово-повітряних сил, радіолокаційних станцій – Трамп знову заявив, що іранські лідери "всі знищені".

"Тепер там більше ніхто не хоче бути лідером. Ми хочемо з ними поговорити, але нам немає з ким. Нам це подобається", – сказав він.

Президент США неодноразово хвалився знищенням вищого керівництва Ірану і висловлював припущення, що Моджатаба Хаменеї, можливо, фізично не здатний керувати країною після того, як отримав поранення в результаті ударів, що вбили його батька 28 лютого на початку війни.

У четвер Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про свої плани, заявив, що "нікуди не відправляє війська", додавши: "Якби я це робив, я б вам про це точно не сказав".

За даними ЗМІ, Пентагон прискорює перекидання на близький Схід ще кількох тисяч військових.

Також медіа повідомляли, що в адміністрації Трампа обговорюють варіанти відправки наземних військ в Іран.