В Італії пограбували галерею за менш ніж три хвилини

В Італії невідомі викрали картини трьох французьких майстрів з приватної колекції творів мистецтва Фонду Маньяні Рокка; пограбування тривало менш ніж три хвилини.

Про це пише Rai News, передає "Європейська правда".

Йдеться про картини майстрів Поля Сезанна, Анрі Матісса та П'єра-Огюста Ренуара, що виставлялися поблизу міста Парма у "Віллі шедеврів".

Як заявили у Фонді, картини вони були викрадені "бандою професійних злодіїв, які проникли всередину через вхідні двері". Як зазначили у Фонді, пограбування тривало менше ніж три хвилини і було здійснено не спонтанно, "а скоріше в рамках структурованої та організованої схеми".

Серед викрадених картин: "Les Poissons" Ренуара (олія на полотні, 1917), "Tasse et plat de cerises" Сезанна (акварель, 1890) та "Odalisque sur la terrasse" Матісса (акватинта на папері, 1922).

Як зазначається, ця новина трималася в таємниці протягом тижня, а музей залишався відкритим для відвідувачів, як зазвичай. Пограбування сталося з 22 на 23 березня, загальний збиток від інциденту оцінюється в близько 9 млн євро.

Щодо крадіжки творів мистецтва наразі тривають інтенсивні розслідування, які проводять карабінери Парми та підрозділ охорони культурної спадщини Болоньї під координацією прокуратури.

Нагадаємо, у жовтні злодії викрали з Лувру коштовності на суму близько $102 млн, які належали Наполеону та імператриці Євгенії.

Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі. Серед них – корона Євгенії, яка зазнала значних пошкоджень.

Страйки щодо оплати та умов праці також призвели до регулярних закриттів музею і поповнили список проблем, до яких входили дві аварії з витоком води, а також розслідування масового шахрайства з квитками.