В Италии ограбили галерею менее чем за три минуты

В Италии неизвестные похитили картины трёх французских мастеров из частной коллекции произведений искусства Фонда Маньяни Рокка; ограбление длилось менее трёх минут.

Об этом пишет Rai News, передает "Европейская правда".

Речь идет о картинах мастеров Поля Сезанна, Анри Матисса и Пьера-Огюста Ренуара, которые выставлялись недалеко от города Парма в "Вилле шедевров".

Как заявили в Фонде, картины были похищены "бандой профессиональных воров, проникших внутрь через входную дверь". Как отметили в Фонде, ограбление длилось менее трёх минут и было совершено не спонтанно, "а скорее в рамках продуманной и организованной схемы".

Среди похищенных картин: "Les Poissons" Ренуара (масло на холсте, 1917), "Tasse et plat de cerises" Сезанна (акварель, 1890) и "Odalisque sur la terrasse" Матисса (акватинта на бумаге, 1922).

Как отмечается, эта новость держалась в секрете в течение недели, а музей оставался открытым для посетителей, как обычно. Ограбление произошло в ночь с 22 на 23 марта, общий ущерб от инцидента оценивается примерно в 9 млн евро.

По факту кражи произведений искусства в настоящее время ведутся интенсивные расследования, которые проводят карабинеры Пармы и подразделение охраны культурного наследия Болоньи под координацией прокуратуры.

Напомним, в октябре воры похитили из Лувра драгоценности на сумму около $102 млн, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении.

Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время побега. Среди них – корона Евгении, которая получила значительные повреждения.

Забастовки по поводу оплаты и условий труда также привели к регулярным закрытиям музея и пополнили список проблем, в который входили две аварии с утечкой воды, а также расследование массового мошенничества с билетами.