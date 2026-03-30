Опросы в некоторых округах предсказывают поражение кандидатам Орбана там, где они побеждали

У оппозиционной партии "Тиса" есть высокие шансы одержать победу над многолетними депутатами от правящей партии "Фидес" в ряде избирательных округов, где ранее кандидаты от политической силы Виктора Орбана регулярно побеждали с высокими результатами.

Об этом свидетельствуют результаты опросов Исследовательского центра 21 по заказу партии "Тиса", которые приводит издание Telex, сообщает "Европейская правда".

Согласно опубликованным данным, кандидаты от оппозиции лидируют даже в некоторых округах, где четыре года назад представители "Фидес" одерживали уверенную победу с результатом более 50% голосов.

Ситуация неутешительна для кандидатов партии Виктора Орбана в городах Бая, Секешфегервар, Мишкольц, Печ, а также в нескольких округах вокруг Будапешта.

Самой большой неожиданностью стал округ в городе Бая (Бач-Кишкун 6), где представитель "Фидес" Роберт Жиго не проигрывал ни на одних выборах с 1998 года. В 2022 году он опередил оппозицию на 24,5 процентных пункта. Однако свежие опросы показывают, что сейчас он уступает кандидату от "Тисы" Бенце Чонтошу. Среди тех, кто определился, разрыв составляет 49% против 45% в пользу оппозиционера.

Опросы отмечают стремительное изменение электоральных симпатий в последний период перед выборами. Например, в городке Дабаш (Пешт 13) еще в конце февраля между кандидатами была фактическая ничья. Однако в течение марта рейтинг представителя "Тисы" вырос на 6 пунктов, тогда как поддержка кандидата от власти упала.

Эксперты отмечают, что партия "Фидес" оказалась в сложной ситуации, несмотря на то, что почти во всех округах выставила действующих депутатов. Хотя они значительно известнее своих оппонентов из "Тисы", спрос на перемены оказался сильным.

Опросы проводились методом телефонного интервью в феврале и марте 2026 года. Выборка в округах составляла от 600 до 800 человек, погрешность – 4%.

Напомним, на днях мэр венгерского города Батоньтеренье Иштван Орос заявил о выходе из Христианско-демократической народной партии (KDNP), входящей в правительственную коалицию, ипризвал поддержать кандидата от оппозиционной партии "Тиса".

27 марта Виктор Орбан на предвыборном митинге столкнулся с необычно большим количеством контрдемонстрантов и был вынужден впасть в ярость.

