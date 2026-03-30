Трамп "с нетерпением" ждет встречи с Лукашенко после того, как тот освободил политзаключенных

Американский президент Дональд Трамп поблагодарил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за освобождение политических заключенных, а также заявил, что "с нетерпением" ждет встречи с ним.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп напомнил, что Лукашенко 19 марта провел встречу с американской делегацией во главе со специальным посланником США Джоном Коулом, после которой помиловал 250 политических заключенных.

"Таким образом, общее количество заключенных, которых президент Лукашенко великодушно освободил с мая прошлого года, превысило 500 человек", – написал Трамп.

В связи с этим он заявил, что "хотел бы выразить самую искреннюю благодарность" Лукашенко за это.

"С нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира", – добавил американский президент.

Ранее Коул заявил, что США рассматривают возможность пригласить Лукашенко на встречу с Трампом в Белом доме или в его резиденции в Мар-а-Лаго в рамках дипломатической разрядки. Лукашенко ранее пообещал лично приехать в США, чтобы принять участие в заседании Совета мира.

В обмен на то, что Лукашенко помиловал политзаключенных, США согласились снять санкции с белорусского финансового сектора, включая Министерство финансов и Белорусский банк развития, а также с трех калийных компаний – "Белорусскаялий", "Белорусская калийная компания" и "Агророзквіт".