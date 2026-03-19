Лукашенко "помилував" 250 політв’язнів після візиту американської делегації

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко помилував 250 політичних в’язнів.

Про це повідомили у пресслужбі Лукашенка держагентству "Белта", пише "Європейська правда".

У пресслужбі Лукашенка заявили, що той ухвалив рішення помилувати 250 в’язнів, "засуджених за злочини екстремістського спрямування".

Там заявили, що самопроголошений президент Білорусі "керувався принципом гуманізму".

Раніше ЗМІ писали, що білоруський режим звільнив групу політичних в’язнів, частину з яких доставлять до Литви.

За попередніми та непідтвердженими даними, до Литви мають прибути щонайменше журналістка "Белсату" Катерина Андрєєва, правозахисниця Анастасія Лойко, блогер Едуард Пальчіс, а також Кирило Казей, Дмитро Кубарев, Олександр Козлянко, Микола Кулешов, Сергій Мовшук, Микита Золотарьов, Кім Самусенко, Павло Шпетний, Денис Железко.

Як повідомляли, Лукашенко 19 березня провів зустріч з американською делегацією на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом.

За підсумками зустрічі Коул оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Перед цим білоруський опозиціонер і колишній політичний в’язень Сергій Тихановський заявив, що у результаті візиту американської делегації до Мінська очікується рішення про визволення групи політв’язнів.

З літа 2025 року після контактів адміністрації Трампа з Лукашенком та послаблення американських санкцій з в’язниць випустили понад сотню білоруських політв’язнів.