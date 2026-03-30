Член німецької "АдН" підпалив авто і намагався звинуватити ліворадикальні організації

Член партії "Альтернатива для Німеччини" зізнався, що підпалив власний автомобіль і намагався звинуватити ліворадикальні угруповання.

Про це заявило Управління поліції Середньої Франконії, пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як повідомила поліція Нюрнберга, чоловік зізнався у підпалі та підробці листа з погрозами від ліворадикального угруповання "Антифа". За повідомленнями, він також створив графіті, яке нібито було спрямоване проти нього.

Обізнаний посадовець зазначив, що виконавчий комітет округу Середня Франконія ухвалив рішення про виключення цього чоловіка з партії. Відповідна пропозиція буде подана до арбітражного суду партії на рівні землі, який має ухвалити остаточне рішення.

Після підпалу автомобіля та заяв власника Державне управління з охорони конституції спочатку провело розслідування. Вважалося, що це злочин на політичному ґрунті. Однак розслідування не дало результатів.

Зрештою, як зазначається, аналіз листа виявив разючу схожість з почерком чоловіка.

"Альтернатива для Німеччини" своєю чергою на початку лютого назвала це "боягузливим нападом" на партію. Зараз у "АдН" заявили, що чоловік обдурив членів партії та завдав шкоди репутації та збитків їй.

У січні 2026 року в подвір’ї уповноваженого з боротьби з антисемітизмом у німецькій землі Бранденбург Андреаса Бюттнера згоріла господарська будівля, випадок розслідують як підпал. Поруч також знайшли намальовану символіку ХАМАС.

Невдовзі після того почали розслідування щодо надісланого йому листа з погрозами.

Пізніше він вирішив залишити лави "Лівих" у зв’язку з наростаючими там антисемітськими настроями.