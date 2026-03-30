Член немецкой "АдГ" поджег авто и пытался обвинить леворадикальные организации

Член партии "Альтернатива для Германии" признался, что поджег собственный автомобиль и пытался обвинить леворадикальные группировки.

Об этом заявило Управление полиции Средней Франконии, пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как сообщила полиция Нюрнберга, мужчина признался в поджоге и подделке письма с угрозами от леворадикальной группировки "Антифа". По сообщениям, он также нарисовал граффити, которое якобы было направлено против него.

Осведомленный чиновник отметил, что исполнительный комитет округа Средняя Франкония принял решение об исключении этого человека из партии. Соответствующее предложение будет подано в арбитражный суд партии на уровне земли, который должен принять окончательное решение.

После поджога автомобиля и заявлений владельца Государственное управление по охране конституции сначала провело расследование. Считалось, что это преступление на политической почве. Однако расследование не дало результатов.

В конце концов, как отмечается, анализ письма обнаружил поразительное сходство с почерком мужчины.

"Альтернатива для Германии" в свою очередь в начале февраля назвала это "трусливым нападением" на партию. Сейчас в "АдГ" заявили, что мужчина обманул членов партии и нанес ущерб ее репутации и убытки ей.

В январе 2026 года во дворе уполномоченного по борьбе с антисемитизмом в немецкой земле Бранденбург Андреаса Бюттнера сгорела хозяйственная постройка, случай расследуют как поджог. Рядом также нашли нарисованную символику ХАМАС.

Вскоре после того начали расследование относительно присланного ему письма с угрозами.

