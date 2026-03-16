Посадовець з протидії антисемітизму у Бранденбурзі йде зі своєї партії через антисемітизм

Уповноважений з боротьби з антисемітизмом у німецькій землі Бранденбург Андреас Бюттнер вирішив залишити лави "Лівих" у зв’язку з наростаючими там антисемітськими настроями.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Бюттнер, який пробув у лавах "Лівих" 11 років, вирішив вийти з партії через наростаючі там антиізраїльські настрої та контроверсійні рішення.

Бюттнер зазначив, що "не щасливий" з приводу свого рішення, але воно було необхідним кроком.

За його словами, позиція солідарності з Палестиною серед "Лівих" дедалі більше переростає в прямі антиізраїльські та антисемітські настрої. Останнім часом деякі однопартійці відкрито критикували його за його власну позицію.

"Останньою краплею" стала резолюція, ухвалена на з’їзді лівих у Нижній Саксонії вихідними, де делегати двома третинами підтримали документ від молодіжного крила партії під назвою "Відкидання сіонізму". Там звинувачують Ізраїль в "етнонаціоналізмі" та озвучують закиди, що звинувачення в антисемітизмі викривлено використовуються для "делегітимізації критики фактично існуючого сіонізму".

Чимало делегатів на знак протесту проти думки колег залишили з’їзд.

"Я досягнув того етапу, коли маю визнати: я більше не можу залишатися у лавах партії, не зраджуючи своїх переконань", – пояснив Бюттнер своє рішення. Він наголосив, що ті, хто таврують Ізраїль загалом "геноцидальною державою", фактично поширюють наративи, які є складовою сучасного антисемітизму.

Бюттнер у минулому був у лавах "Вільних демократів" та "ХДС", а з 2015 року перейшов до "Лівих". У 2019-2024 роках він представляв свою партію у земельному парламенті Бранденбурга, а з червня 2024 року обіймає посаду уповноваженого з боротьби з антисемітизмом.

У січні 2026 року в подвір’ї Бюттнера згоріла господарська будівля, випадок розслідують як підпал. Поруч також знайшли намальовану символіку ХАМАС.

Невдовзі після того почали розслідування щодо надісланого йому листа з погрозами.