В Польше обнародовали рейтинг доверия: первое место у Навроцкого

Польский президент Кароль Навроцкий занял первое место в мартовском рейтинге доверия.

Об этом свидетельствует опрос от IBRiS для Onet, передает "Европейская правда".

Согласно опросу, Навроцкому доверяют 46,3% респондентов, что на 2,5 процентных пункта меньше, чем в февральском опросе.

Негативное мнение о Навроцком имеют, в свою очередь, 46,7% опрошенных.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский занимает в опросе второе место, имея 42,6% положительных оценок, что на 4,1 процентного пункта меньше, чем месяц назад. При этом 46,2% опрошенных не доверяют ему.

Третье место в рейтинге занял премьер-министр Дональд Туск, которому доверяют 41% опрошенных (на 0,2 процентного пункта меньше, чем месяц назад).

Четвертое место занял маршалок Сейма Влодзимеж Чажастый, которому доверяют 37% респондентов.

Опрос IBRiS для Onet был проведен 20-21 марта 2026 года методом CATI на выборке из 1100 взрослых поляков.

